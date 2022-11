Hyères, un "bon tirage" pour l'OM selon Papin

Jean-Pierre Papin, qui est récemment entré dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille, a commenté le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France.





Ce dernier a offert un club de National 2, Hyères, à l'OM, dont le président et actionnaire se nomme Mourad Boudjellal. Jean-Pierre Papin a affirmé au micro du site officiel de la FFF que l'OM devrait aborder ce match avec sérieux, tout en laissant entendre que Marseille devrait s'imposer : "C'est un court déplacement mais un match où il faut faire attention, même si cela reste plutôt un bon tirage. La dernière fois que Hyères avait affronté Marseille, en 1940, Hyères avait gagné. La Coupe de France reste un objectif car c'est l'une des plus belles compétitions. Et puis cela qualifie pour l'Europe. Cela doit être un objectif du club. Je pense qu'on a une bonne chance."



La rencontre entre les deux formations se jouera en janvier.