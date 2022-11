Mercato : Karsdorp devrait échapper à l'OM

Le Néerlandais Rick Karsdorp devrait quitter l'AS Roma lors du mercato d'hiver 2023.





D'après le journaliste italien Fabrizio Romano, la relation entre Rick Karsdorp et José Mourinho, le coach de l'AS Roma, est définitivement rompue. Le piston droit ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement du club italien. Son départ ne fait désormais plus aucun doute. Reste à déterminer où Rick Karsdorp, 27 ans, va évoluer, alors que l'ancien joueur du Feyenoord est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club romain.



Cité du côté de l'OM, alors que le club phocéen compte déjà Jonathan Clauss (20 rencontres, 1 but, 6 passes décisives) et le jeune Issa Kaboré (21 ans) à droite, l'international néerlandais (3 sélections) est surtout dans le viseur de la Juventus, alors que le Colombien Juan Cuadrado est en fin de contrat l'été prochain. À noter que la Gazzetta dello Sport évoque une possible résiliation de contrat pour le Néerlandais de l'AS Roma. Une solution extrême alors que la valeur du joueur reste plutôt élevée pour privilégier une telle option (9M d'euros dixit Transfermarkt).



Dans tous les cas, si son profil peut intéresser l'OM, le calibre de la Juventus devrait laisser peu de chances aux Phocéens dans le dossier.