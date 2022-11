Gignac nomme le pays dont il faut se méfier au Mondial

L'ancien Marseillais André-Pierre Gignac s'est exprimé dans L'Équipe à propos de la Coupe du monde 2022.





Selon le buteur de 36 ans, qui évolue aux Tigres UANL avec Florian Thauvin, le Mexique est une nation dont il faut se méfier au Mondial au Qatar : "Lorsque vous jouez, comme c'est le cas des Mexicains, avec la passion et l'amour du maillot, cela vous donne quelque chose en plus. Ajouté au physique, cela peut te permettre de te hisser à la hauteur d'une grande équipe et de lui poser des problèmes sur un match. C'est le propre du football moderne. L'argument technique n'est jamais à négliger. Mais une équipe de bas niveau peut te faire mal, si elle est bien préparée."



Selon André-Pierre Gignac, la préparation du Mexique a été plus intense que celle de l'Équipe de France : "Nous, en France, on se repose sur nos lauriers et nos individualités. Eux, ils misent sur un groupe et le physique. On a eu une semaine tout au plus pour se préparer. Eux, trois, avec un stage à Gijon, en Espagne, pour créer une connivence entre les joueurs, avant cette Coupe du monde."



L'ancien attaquant de l'OM dit avoir hâte de regarder le match entre l'Argentine et le Mexique, qui va "faire des étincelles", samedi. À noter que la France, si elle finit dans les deux premières places de son groupe, tombera en 8e face à l'Argentine, la Pologne, le Mexique ou l'Arabie saoudite.