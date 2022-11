Mercato : un Marocain pour remplacer Harit ?

Alors qu'Amine Harit est blessé probablement jusqu'à la fin de la saison, l'OM va tenter de recruter un élément offensif cet hiver.





Selon le média Lions de l'Atlas, la piste menant à Ilias Chair aurait été ouverte par Pablo Longoria, le président de l'OM. L'international marocain aux 11 sélections évolue à QPR, en D2 anglaise. Le milieu offensif de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2025 et estimé à 10 millions d'euros par Transfermarkt, a disputé 22 matchs cette saison, pour 3 but et 6 passes décisives.



Une piste à prendre avec des pincettes, cela dit, en regard de l'âge d'Ilias Chair et de la division où le Marocain évolue actuellement, et qui semble pas correspondre au standing de l'OM.