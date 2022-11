Coupe de France : l'OM connaît son adversaire

L'OM affrontera Hyères (N2) en 32es de finale de la Coupe de France.





Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a rendu son verdict et a été plutôt clément avec l'OM. En effet, les hommes d'Igor Tudor affronteront Hyères, pensionnaire de National 2. Cette rencontre devrait se jouer le week-end des 7 et 8 janvier 2023.



À plusieurs reprises, Pablo Longoria ainsi que d'autres joueurs, ont fait part de leur volonté de remporter la Coupe de France cette saison. Un titre que l'OM n'a plus décroché depuis 1989 et une victoire face à Monaco. Les Olympiens restent sur quatre défaites consécutives en finale (1991, 2006, 2007, 2016).



Au rayon des belles affiches de ces 32es de finale : Bordeaux-Rennes, Lille-Troyes et Strasbourg-Angers. De son côté, le PSG se déplacera à Châteauroux alors que Lyon recevra Metz.