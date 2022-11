Gueye et Dieng : "On rêve de gagner la Coupe du Monde"

Interrogé par le club depuis le Qatar, Pape Gueye et Bamba Dieng se sont livrés sur leur fierté d'avoir rejoint la sélection et leurs objectifs pour cette Coupe du Monde 2022.





En direct de leur camp de base au Qatar, Pape Gueye et Bamba Dieng ont répondu à quelques questions pour le média du club. Le milieu de terrain s'est d'abord livré sur sa joie de disputer sa première Coupe du Monde : "Je me rappelle, j'étais au petit déjeuner avec Chancel, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. J'étais très content et très fier, c'était un rêve de jouer une Coupe du Monde, ça faisait partie de mes objectifs."



Une fierté partagée par son compatriote, qui s'attend à un challenge difficile dans ce Groupe A : "C'est toujours une fierté de représenter sa nation. On est là pour donner le maximum. Ça ne va pas être facile, on sait ce qui nous attend, mais on travaille pour ça."



Pape Gueye, lui, n'a pas peur d'afficher ses ambitions : "C'est un groupe de qualité, on est en Coupe du Monde donc il n'y a pas de petites nations. On respecte tout le monde, mais on est conscient de notre qualité, on a de tops joueurs dans notre équipe. On travaille bien donc on se doit de rêver comme les grandes nations. On a des objectifs hauts, on rêve de gagner cette Coupe du Monde."



Les Lions de la Téranga effectueront leurs débuts dans la compétition face aux Pays-Bas, à partir de 17h.