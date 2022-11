Clauss : "Le foot amateur, c'est la vie de monsieur tout le monde"

Pour Onze Mondial, Jonathan Clauss s'est livré sur son retour en amateur, après avoir été écarté par le RC Strasbourg.





Jonathan Clauss est, comme certains footballeurs, un joueur au parcours atypique. Avant d'éclore à Lens en 2020, le piston droit avait été mis sur la touche par le centre de formation du Racing Club de Lens à 18 ans, l'obligeant à repartir dans le monde amateur du côté des Pierrots Vauban, puis de Linx en Allemagne.



Pour Onze Mondial, il est revenu sur ces piges dans le monde amateur : "J'ai des souvenirs à la fois positifs et négatifs de mon passage par le foot amateur. Il y a des choses qui m'ont forgé et ont fait ce que je suis aujourd'hui, donc ça, c'est forcément positif. Et puis, je suis retourné dans le foot amateur avec la déception de ne pas avoir été gardé par Strasbourg, d'avoir repris ma vie à zéro, parce que mon rêve était de signer pro à Strasbourg. Quand tu signes en amateur derrière, c'est que tu n'as pas réussi. Le foot amateur, c'est la vie de monsieur tout le monde : boire une bière après le match, arriver une heure avant le coup d'envoi. C'est très familial, très convivial, il n'y a pas vraiment de prise de tête. Ce sont tous ces détails-là qui font le charme du foot amateur, avec les barbecues d'après-match notamment. Je me souviens d'un match avec Linx, c'était du niveau DH. On part le samedi pour arriver à temps le dimanche parce que c'était loin. Manque de chance, on crève au bout d'une heure et on ne trouve personne pour nous aider. On a fait 50 kilomètres en auto-stop avec des gens parce qu'il fallait qu'on arrive à l'hôtel. C'est une sacrée anecdote mais dans l'ensemble, ça va, je n'ai pas trop connu de galères."