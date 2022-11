Deschamps pas inquiet pour son avenir

Didier Deschamps ne craint pas de perdre son poste, après le Mondial. Le technicien est focalisé sur la compétition.





Lors d'un entretien donné à La Provence, Didier Deschamps s'est exprimé sur son avenir. Le Sélectionneur ne se préoccupe pas des spéculations à ce sujet : "Ça ne change rien dans ma façon d'aborder l'événement. Contrat, pas contrat... Tout passe par les résultats que la France obtient. Je suis focalisé sur l'objectif, la compétition. Pas une seconde, dans mon esprit, je ne pense pas à ce qui peut survenir après." Et de préciser : "Je procède par étapes. Je ne veux pas me projeter. De toute façon, dans le foot, on ne peut pas le faire. Si ça fait un moment que je suis là, c'est que les Bleus ont obtenu de très bons résultats. J'ai toujours la même envie, la même détermination, l'énergie, pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Comme à chaque fois."



Didier Deschamps n'est pas inquiet du discours tenu par Noël Le Graët, lequel attend une participation aux demi-finales pour lui proposer un nouveau contrat : "Il disait quoi avant, le président ? Il avait quoi comme objectif ? C'était toujours d'aller le plus loin possible. L'Euro, l'objectif prévu ou envisagé, n'a pas été atteint... Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir. J'ai juste le pouvoir de décider quand je suis là."



Didier Deschamps a quitté l'OM lors de l'été 2012. Le coach totalise 132 matchs passés sur le banc de l'équipe de France.