Rami sait pourquoi Deschamps n'a pas pris Clauss

Adil Rami a donné son avis sur le fait que Didier Deschamps n'ait pas sélectionné Jonathan Clauss pour le Mondial. Le technicien n'apprécie selon lui pas les latéraux modernes.





Questionné par La Provence, Adil Rami a évoqué le choix de Didier Deschamps de ne pas retenir Jonathan Clauss pour la Coupe du monde. Le Troyen ne pense pas que le sélectionneur soit féru de latéraux portés vers l'attaque : "J'aurais aimé voir Jonathan Clauss car il peut apporter quelque chose dans tous les compartiments du jeu. Mais les latéraux 2.0, super offensifs et super techniques à l'espagnole, cela n'a jamais été le kif du sélectionneur. Lui, c'est plus basique, " agence tous risques " à la Benjamin Pavard, solide et discipliné. Je pense aussi qu'il veut compenser les efforts défensifs que ne feront pas nos attaquants", a-t-il déclaré.



Le changement annoncé de sélectionneur pourrait bénéficier au latéral droit phocéen. Bien qu'également passé par la Juventus de Turin, Zinedine Zidane parait ensuite s'être forgé une vision différente du football à Madrid.