Pires juge les chances de la France de remporter le Mondial

Robert Pires est impatient de voir comment Didier Deschamps va gérer son entrejeu, durant la Coupe du monde. L'ancien milieu offensif place les Bleus en outsider, derrière le Brésil et l'Argentine.





Interrogé par Kicker, Robert Pires a donné son sentiment sur le Mondial qui a démarré hier. Le milieu offensif est inquiet des absences de plusieurs éléments, au milieu du terrain : "En raison de la pandémie et du calendrier extrêmement serré, aucune nation n'a pu se développer correctement. Si l'on compare l'équipe de France de 2018 à l'actuelle, il manque notamment Paul Pogba et N'Golo Kanté et donc les piliers de l'entrejeu. Je suis curieux de voir comment Didier Deschamps compte combler ce vide", a-t-il déclaré.



Les Bleus ne sont selon lui pas favoris : "Derrière le Brésil et l'Argentine, je vois la France à égalité avec l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre et le Portugal. La question sera de savoir si tous les attaquants travaillent à la récupération lorsqu'ils perdent le ballon", a-t-il ajouté.



De nombreux pays font face à des forfaits. Il sera intéressant de voir comment les joueurs vont digérer le changement de système de dernière minute décidé par Didier Deschamps.