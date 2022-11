Payet sur le banc, Rami donne son avis

Adil Rami pense que Dimitri Payet peut faire une grande seconde partie de saison, à l'OM. Le défenseur troyen considère que le Réunionnais peut redevenir le leader technique de l'équipe phocéenne.





Interrogé par La Provence, Adil Rami a confié le bien qu'il pensait de son ancien partenaire Dimitri Payet. Le défenseur axial considère que le milieu offensif peut apporter à l'OM d'Igor Tudor : "Payet est un joueur qui peut porter cette équipe. Mais aujourd'hui, il a besoin d'enchainer pour être bon. Alors oui, il doit se préparer physiquement et athlétiquement, mais il faut le laisser, même s'il n'est pas bon pendant un ou deux matchs. Ça doit être la force de l'entraîneur de connaître Payet et de savoir que c'est quand il enchaine qu'il est le meilleur. Malheureusement avec la blessure de Harit, Dim' doit profiter de ça pour retrouver du temps de jeu. Dim' à 100 % c'est le moteur de cette équipe de Marseille", a-t-il déclaré.



Dimitri Payet a brillé face à l'AS Monaco (3-2), avant la trêve liée à la Coupe du monde. Le joueur a délivré 2 passes décisives et largement contribué au succès des Marseillais.