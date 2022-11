Rami : "Je déteste Eyraud"

Interrogé par La Provence, Adil Rami s'est exprimé sur sa fin d'aventure avec l'OM et le coup bas de Jacques-Henri Eyraud.





Licencié pour "faute grave" en 2019 après deux saisons passées avec le club (75 matchs joués), Adil Rami est revenu sur cet épisode dans les colonnes de La Provence. Le défenseur troyen l'a vécu comme une injustice et en veut à Jacques-Henri Eyraud, un homme qu'il ne porte visiblement pas dans son coeur, comme bon nombre de Marseillais : "Je n'associerai jamais Jacques-Henri Eyraud à l'OM, c'est comme ça. Je déteste cet homme-là depuis très longtemps, je suis content de voir que c'est pareil pour le peuple marseillais. Cette affaire a été pour moi une injustice, c'était méchant. Mon histoire était super facile, je lui avais dit "Si vous n'êtes pas content, on en discute et je pars". C'est à partir de ce moment-là qu'il a tout fait pour me faire du mal. Je trouve que ce n'est pas cool."



Malgré le fait qu'il soit toujours en contrat avec l'ESTAC (5 titularisations cette saison), le champion du monde 2018 sera consultant pour TF1 durant l'intégralité de la Coupe du Monde. Il participera notamment à tous les "Mags" de la chaîne.