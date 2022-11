Clauss dévoile son idole de jeunesse

Dans son entretien accordé à Onze Mondial, Jonathan Clauss a donné le nom du joueur qui l'avait inspiré depuis le tout jeune âge.





Le piston droit de l'OM s'est longuement entretenu avec Onze Mondial. Il a notamment révélé le joueur qui l'avait le plus influencé : "C'était, c'est encore et ce sera toujours Daniel Alves. J'ai découvert le foot à travers ce mec et c'était extraordinaire. Comme je jouais aux mêmes postes - temps en temps ailier, temps en temps latéral - avec un peu le même gabarit frêle, j'aimais trop son foot. Ça a été lui mon modèle du début à la fin."



Poursuivant sur ce thème, il avoue avoir du mal à imaginer être lui-même un modèle pour d'autres : "J'ai encore du mal à penser que je puisse être une source d'inspiration. Je n'aime pas trop dire que les gens s'inspirent de moi. Je ne me vois pas du tout comme ça. Et pourtant, je sais qu'il peut y en avoir. Mais je n'ai pas envie d'être pris pour quelqu'un alors que je suis comme tout le monde. Et c'est là où j'ai un peu de mal à faire la différence. Après oui, concernant ma carrière, des gens doivent sûrement s'inspirer de moi. Par rapport à mon parcours, j'incite tout le monde à y croire, je suis fier de raconter ça et de dire : 'N'abandonnez jamais, ne lâchez rien, si vous avez un truc en tête, il faut y aller à 300%, sinon vous allez le regretter toute votre vie'. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais eu des regrets toute ma vie. Et je n'aurais eu aucun accomplissement. Et ça aurait été terrible. "