Infantino : "Les critiques occidentales sont hypocrites"

Gianni Infantino a défendu le Mondial qatari contre les violentes critiques des dernières semaines. Le président de la FIFA les juge hypocrites.





"Aujourd'hui, je me sens qatarien, aujourd'hui, je me sens arabe, aujourd'hui, je me sens africain, aujourd'hui, je me sens gay, aujourd'hui, je me sens handicapé, aujourd'hui, je me sens travailleur migrant", a annoncé le président de la FIFA en conférence de presse.





"Qui se soucie des travailleurs ici ? La FIFA"

L'Italien refuse les commentaires des médias européens sur les travailleurs immigrés : "Une véritable leçon de morale du monde occidental. Je suis européen, je pense à ce que nous avons fait dans quatre coins du monde depuis 3 000 ans, peut-être est-ce à nous de nous excuser pour ce que nous avons fait, pendant les 3 000 prochaines années. Combien d'Européens, d'entreprises qui gagnent des millions ici en parlaient avec les autorités avant nous ? Aucune. Qui se soucie des travailleurs ici ? La FIFA. Ici, les travailleurs immigrés gagnent dix fois plus que ce qu'ils gagneraient chez eux et peuvent aider leurs familles à survivre. Les critiques occidentales sont hypocrites."



Gianni Infantino vit au Qatar depuis octobre 2021. Deux de ses enfants y sont scolarisés. Le président de la FIFA affiche la même tonalité dans ses discours depuis de nombreux mois.