Veretout : "Je me suis remis en question"

Jordan Veretout se réjouit de participer au Mondial. Le milieu de terrain de l'OM a expliqué sa montée en puissance, sur le dernier mois.





Lors d'un entretien donné à La Provence, Jordan Veretout s'est exprimé sur sa progression, à l'OM. Le milieu de terrain a retrouvé son meilleur niveau lors des dernières semaines : "Dans une carrière, tu ne peux pas toujours être en haut. À toi de faire le maximum pour revenir à ton meilleur niveau, te donner les moyens pour passer au-dessus de cela. Je revenais en France, j'étais beaucoup attendu, ma famille devait également s'adapter à cette nouvelle vie. C'est la France, c'est vrai, je connais la langue. Mais j'avais passé cinq ans en Italie. C'est un tout et c'est pour cela que ça se passait moins bien pour moi sur le terrain. Je me suis remis en question. Pourquoi ça marchait en Italie ? Pourquoi me manquait-il ce petit truc ? Ça dépendait aussi du système de l'entraîneur, différent de celui dans lequel je jouais en Italie. Tout rentre en compte. Je me suis posé les bonnes questions, j'ai continué à travailler pour retrouver mon niveau", a-t-il expliqué au quotidien.



Depuis le début de la saison, Jordan Veretout a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues.