Gueye revient sur l'épisode Watford

Lors de son interview avec Pro Direct Soccer France, Pape Gueye est revenu sur son arrivée avortée à Watford.





Avant de débarquer à l'OM, Pape Gueye a bien failli rallier la Premier League lorsqu'il était encore joueur du Havre. En effet, le Sénégalais était à deux doigts de s'engager avec Watford, avant qu'un problème de contrat ne vienne faire capoter le deal.



Pour Pro Direct Soccer France, il est revenu sur cet épisode : "Il y a donc eu ce non-transfert dans ce club en Angleterre, mais j'ai continué à travailler. C'était un mal pour un bien. Il y a eu certains problèmes dans le contrat qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Et derrière, il y a eu plusieurs clubs qui ont montré leur intérêt, en L1 et à l'étranger. À la fin du mercato, il y a deux-trois clubs qui m'appellent, puis il y a Marseille. Villas-Boas était là et il m'appelle en personne. C'est une très bonne personne, je suis toujours en contact avec lui. Il m'a beaucoup aidé et je l'en remercie."



Aujourd'hui, l'OM est d'ailleurs toujours en conflit avec le club Anglais, dans l'attente de la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui sera rendue mi-février.