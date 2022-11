Longoria s'exprime sur l'arbitrage

En conférence de presse, Pablo Longoria s'est exprimé sur l'arbitrage français et a affirmé sa volonté de ne pas critiquer publiquement les arbitres.





Lors de sa conférence de presse en début de semaine, le président de l'OM est notamment revenu sur les questions d'arbitrage en Ligue 1. Il refuse de critiquer les arbitres : "e considère qu'en France, c'est du haut niveau. Dans les matchs internationaux, ils font un bon arbitrage. Pour moi, le problème en France, ce sont les compréhensions de l'arbitrage qui sont différentes qu'ailleurs en Europe. La VAR, c'est un élément de correction, qui aide l'arbitrage. Je ne crois pas qu'en France ce soit le cas. La conception de la VAR n'est pas adéquate. On peut réagir de différentes façons aux décisions de l'arbitrage. J'ai vu tout le temps parler de l'arbitrage quand j'étais en Espagne. Les arbitres sont acteurs majeurs. Comme nous dirigeant. On peut se tromper. Je ne crois pas qu'un dirigeant en 2022 doit chercher à faire de la pression sur l'arbitrage. C'est important d'être représenté dans les instances et de chercher à ce que les choses changent. Aller insulter un arbitre, dire qu'il nous a volés après un match. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à faire en 2022"



Plusieurs fois floué lors des dernières semaines, surtout dans les gros matchs, Pablo Longoria a préféré la jouer classe. Malheureusement, ce n'est pas un comportement qui va pousser les hommes en noir à changer leur manière d'arbitrer les Phocéens. Jean-Michel Aulas en sait quelque chose.