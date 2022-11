Clauss : "À Marseille, j'ai découvert un autre monde"

Pour Onze Mondial, le piston droit de l'OM s'est notamment livré sur son bonheur d'évoluer à Marseille et la manière dont il préparait ses matchs.





Pour l'ancien Lensois, débarquer à Marseille a été un énorme changement sur plusieurs points, comme il l'a expliqué à Onze Mondial : "À Marseille, j'ai découvert un autre monde. Moi qui suis du nord, qui a tout le temps fait des clubs du nord, de l'ouest ou de l'est, j'ai découvert Marseille et c'est extraordinaire. Le soleil, la ville qui respire le foot, le Vélodrome qui est extraordinaire. J'ai l'impression que c'est encore un rêve. Tout est beau. Je me disais toujours : 'Je rêve de signer dans un club du sud'. Quand Marseille m'a appelé, je me suis dit : 'Je suis obligé d'y aller'. J'aime trop. Je n'habite pas à Marseille-même donc je suis moins en centre-ville. Au début, j'étais à l'hôtel et les gens me reconnaissaient déjà. Mais toujours bien, toujours corrects, on sent qu'ils vivent pour ça. Quand ils te reconnaissent, forcément, ils demandent des photos et veulent discuter un peu, mais toujours dans le respect."



Il s'est ensuite livré sur la manière dont il préparait les matchs : "J'ai des routines, des petits " tocs ". Mon match se prépare la veille à partir de 12h, je suis déjà dans le match du lendemain 21h. J'ai mis des choses en place pour me rassurer psychologiquement. Il y a plein de trucs comme un appel avec ma mère par exemple. C'est impossible qu'elle ou que je le rate. Au moment de la douche, je m'étire, je fais toujours la même chose : comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je m'organise. C'est un rituel. Si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. J'assemble un puzzle et quand je rentre sur le terrain, je me dis que quoi qu'il arrive, j'ai tout fait pour que ça se déroule bien, ça me permet d'être libre et bien sûr le terrain."



Depuis son arrivée à l'OM cet été, Jonathan Clauss a été l'un des Olympiens les plus en vue avec 1 but et 6 passes décisives en 20 matchs.