Ngapandouetnbu : "Beaucoup de chance de travailler avec de très grands gardiens à mon âge"

Dans un entretien accordé à nos confrères du Phocéen, Simon Ngapandouetnbu est revenu sur sa sélection avec le Cameroun pour la Coupe du Monde.





Troisième gardien de l'OM derrière Pau Lopez et Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu a été appelé par Rigobert Song pour participer à la Coupe du Monde avec le Cameroun. Une immense fierté pour le minot, comme il le confiait à nos confrères du Phocéen : "Pour moi, c'était vraiment une dinguerie de participer à la Coupe du monde à cet âge-là ! Surtout avec mon pays de naissance et celui de mes parents. J'avais fait une première sélection en Corée avec eux, et le groupe a été très cool avec moi. De plus, j'ai la chance d'être avec d'anciens Marseillais comme Olivier Ntcham et les autres. Et puis il y a le gardien André Onana qui m'a beaucoup parlé."



Le natif de Foumban a fait part de sa satisfaction de travailler avec de grands gardiens au quotidien : "J'ai beaucoup de chance de travailler avec de très grands gardiens à mon âge. J'apprends beaucoup avec eux. Avec Pau et Ruben (Blanco) ça se passe très bien, ce sont vraiment des mecs cools. Ici, André (Onana) est le titulaire indiscutable, et je travaille dur pour avoir ma place dans le futur. Quand je vais rentrer à Marseille, je pense que j'aurai une autre mentalité par rapport à mon travail. Je me donnais vraiment à fond pour avoir une place dans le groupe, mais là, je vais devoir envoyer encore plus. Pour l'instant, j'ai un petit statut à l'OM, et je vais essayer de faire encore plus."