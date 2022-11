L'anecdote de Gueye sur l'amour de Mané pour l'OM

Lors d'un entretien accordé à Pro Direct Soccer, Pape Gueye s'est exprimé sur l'attachement de Sadio Mané à l'OM.





À plusieurs reprises, Sadio Mané n'a pas caché son amour pour l'OM. Lors de la dernière CAN, il avait notamment déclaré : "Mettez l'argent et je viens !" Une déclaration qui n'avait pas manqué de faire parler dans la presse, bien qu'une telle opération soit évidemment impossible à réaliser en l'état.



Dans un entretien accordé à Pro Direct Soccer, Pape Gueye a livré une nouvelle anecdote sur l'attaquant du Bayern Munich et son attachement pour le club phocéen : "Les Sénégalais, ils aiment trop l'OM. Sadio Mané me disait quand il était à Liverpool : 'Après chaque match avec Liverpool, je me pose et je vous regarde'. Tous les Sénégalais, ils aiment l'OM."