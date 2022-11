Mercato : l'OM sur un milieu de Ligue 1 ?

D'après les informations recueillies par Footmercato, l'OM serait intéressé par le profil de Nabil Bentaleb.





Arrivé à Angers en septembre 2021 en provenance de Schalke 04 après une fin compliquée en Allemagne, Nabil Bentaleb n'a pas mis longtemps à faire admirer son talent sur les pelouses de Ligue 1, devenant même le capitaine du SCO.



Au point que le milieu de terrain serait courtisé par les meilleures équipes du championnat en vue du mercato hivernal, dont l'OM, nous apprend Footmercato. En effet, Pablo Longoria aurait coché le nom de l'international algérien en vue de renforcer l'entrejeu et de compenser le probable départ de Gerson à Flamengo. Disposant d'une valeur comprise entre 7 et 10 millions d'euros, plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt, dont Rennes et Lille d'après le média. Des clubs étrangers disputant la Ligue des Champions seraient aussi venus aux renseignements.



Cette saison, Bentaleb a disputé 12 matchs avec le SCO, pour 2 buts et une passe décisive. La concurrence sera rude pour s'octroyer les services de l'ancien joueur de Tottenham. D'autant plus que l'OM ne peut pas lui garantir une place de titulaire dans un milieu à deux où Valentin Rongier et Jordan Veretout semblent avoir les faveurs d'Igor Tudor.