Di Meco estime que l'OM doit recruter cet hiver

Sur les ondes de RMC, Éric Di Meco a livré son sentiment sur l'effectif de l'OM. Selon lui, le club doit recruter 2, voire 3 joueurs au mercato d'hiver.





Le départ quasiment acté de Gerson et la grave blessure d'Amine Harit, out pour le reste de la saison, vont pousser Pablo Longoria et Javier Ribalta à revoir leur plan en vue de la deuxième partie de saison.



Le board olympien va-t-il recruter un ou plusieurs renforts lors du mercato hivernal ? Pour Éric Di Meco, voir débarquer du sang neuf est obligatoire, comme il l'expliquait dans le Moscato Show : "Quand tu es quatrième chapeau en C1, je ne suis pas sûr que tu budgétises une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le problème c'est que l'absence d'Amine Harit va obliger le club à recruter. Même si Harit était là, il fallait déjà remplacer Gerson. Peut-être que la solution est de faire reculer Sanchez d'un cran et de recruter un avant-centre. Moi j'aimerais voir ça cette année. Et puis il y a le problème Bailly derrière, soit tu le remets sur pied, soit tu réfléchis pour prendre quelqu'un."