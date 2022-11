Bouhafsi : "McCourt attend 350-400 millions pour vendre"

Dans l'After Foot, Mohamed Bouhafsi a affirmé que le propriétaire de l'OM n'était pas fermé à une vente. Seulement, le prix demandé par l'Américain est un frein.





Depuis de longs mois, des rumeurs persistantes évoquent une possible vente de l'Olympique de Marseille. Rumeurs que Frank McCourt a toujours démenties, mettant en avant sa volonté de s'inscrire sur la durée.



Mais cette version n'est pas celle du journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi. Dans l'After Foot, ce dernier a affirmé que le natif de Boston était bel et bien à l'écoute des offres, mais à un montant qu'il a, lui-même, définit : "Je maintiens la même chose depuis deux ans, si Frank McCourt a 350 ou 400M€ sur la table, il va réfléchir à vendre l'OM. En revanche, je pense que personne n'a envie de les mettre comme l'ont dit plusieurs experts et certains nouveaux partenaires de l'OM."