Les contours du calendrier de la Ligue 1 à 18

L'an prochain, le Championnat de France passera à 18 clubs. Un changement qui va modifier le calendrier de la saison 2023-2024.





Habituellement, la Ligue 1 reprend ses droits aux alentours du 6-7 août chaque année, mais le passage à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024 va venir modifier le calendrier. En effet, la LFP a annoncé que la première journée serait décalée d'une semaine et se tiendra donc les 12 et 13 août 2023.



L'autre modification concerne la trêve hivernale. Elle aura lieu entre le 20 décembre et le week-end des 13 et 14 janvier 2024, avec une reprise plus tardive après les fêtes. Jusqu'à présent, la Coupe de France se tenait la première semaine de janvier. La 34ème et dernière journée de Ligue 1 se jouera, quant à elle, le 18 mai 2024, avant que les internationaux ne s'envolent pour un Euro en Allemagne (du 14 juin au 14 juillet).