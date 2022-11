Guendouzi : "J'ai des qualités différentes des autres milieux"

Pour Europe 1, l'ancien Gunner a fait le point à quelques jours du début de la Coupe du Monde.





En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, le milieu de terrain des Bleus manquera d'expérience au moment de débuter cette Coupe du Monde. Malgré tout, pour Mattéo Guendouzi, les joueurs qui le composent peuvent s'avérer complémentaires : "J'ai des qualités qui sont différentes de celles des autres joueurs du milieu de terrain, c'est aussi pour ça qu'il y a cette complémentarité. En tout cas, je vais rester moi-même. Si je suis amené à jouer, je vais tout donner sur le terrain et faire le maximum pour l'équipe. C'est dans ma nature, je me donne à 200% en match comme à l'entraînement."



Il s'est ensuite exprimé sur une possible association avec Aurélien Tchouaméni, un joueur qu'il connaît bien : "Ce seront les choix du coach, mais comme je l'ai dit, on a tous des qualités différentes, c'est en ça qu'on se complète bien. Aurélien est un très grand joueur qui fait de belles choses depuis un certain moment, c'est un très bon ami. Tout va dépendre du système, du nombre de milieux de terrain qu'il y aura."



Le milieu de terrain de l'OM a aussi fait le point sur le groupe des Bleus : "Je ne pense pas que seul le match du Danemark sera difficile. On le sait, chaque match international est compliqué. Ce sera à nous de rester focalisé sur notre équipe et pas sur l'adversaire. Le premier match sera très important, c'est celui qui te permet de rentrer dans la compétition. On a les qualités pour faire de très bons résultats."