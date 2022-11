Mendy, "violeur en série" selon le procureur

Lors du procès de l'ancien joueur de l'OM, le procureur Timothy Kray a qualifié Mendy de "prédateur" et de "violeur en série".





Alors que le procès de Benjamin Mendy se poursuit à Chester, dans le nord de l'Angleterre, La Provence a récolté des informations sur les déclarations du procureur, Timothy Kray. Ce dernier, qualifiant le joueur de "violeur en série" et de "prédateur" a déclaré : "La célébrité est une très bonne couverture pour cacher le côté obscur de sa vie" rapporte le quotidien régional.



Pour rappel, Benjamin Mendy est accusé de sept viols et a plaidé non coupable.