Guendouzi : "Papin va être un gros plus pour le club"

Dans une interview accordée à Europe 1, Mattéo Guendouzi s'est exprimé sur le retour de Jean-Pierre Papin à l'OM.





Au micro de Jean-François Pérès pour Europe 1, Mattéo Guendouzi a donné son sentiment sur l'arrivée du Ballon d'Or 1991 dans l'organigramme du club : "C'est un grand monsieur du football. Je pense que ça va être un gros plus pour toutes les personnes au club et pour les joueurs également, grâce à toute l'expérience qu'il a acquise dans le passé et surtout l'expérience du très haut niveau qu'il a. On va pouvoir beaucoup discuter et j'ai le sentiment qu'il va pouvoir nous aider sur pas mal de choses. Je suis très pressé de le rencontrer à nouveau. On a besoin de personne comme ça pour avancer dans la vie."



Sous les couleurs olympiennes, JPP a inscrit 182 buts en 275 matchs entre 1986 et 1992. Pablo Longoria a officialisé son arrivée il y a quelques jours.