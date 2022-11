Olmeta regardera aussi le Mondial

Pascal Olmeta ne compte pas boycotter la Coupe du monde. L'ancien gardien de but pense qu'il fallait réagir plus tôt.





Dans les colonnes de La Provence, Pascal Olmeta a commenté les fortes polémiques liées à l'organisation de la Coupe du monde par le Qatar. L'ancien portier de l'OM ne compte pas la boycotter : "Quand, il y a des années en arrière, le vote est fait, on est d'accord sur tout. Et maintenant ? C'est comme ça. Malheureusement, tu ne peux rien changer. On est presque le jour J, il fallait faire des choses en amont. Il y a la guerre (en Ukraine), il y a des bombes qui tombent, on en parle moins... La vie, c'est compliqué. Le foot, c'est ma vie. Je ne peux que regarder. Comme l'a dit Lloris, où que tu ailles, tu respectes là où tu vas. Je vais regarder les matches de l'équipe de France, bien sûr", a-t-il déclaré.



Le premier match des Bleus est programmé mardi 22 novembre, à 20h00.