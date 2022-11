Coupe du monde : Cataldo donne son avis sur les polémiques

Christian Cataldo va regarder le Mondial. Le président des Dodgers juge les polémiques trop tardives.





Dans les colonnes de La Provence, Christian Cataldo a donné son sentiment sur les demandes de boycott de la Coupe du monde. Le patron des Dodgers entend lui le regarder : "C'est de l'hypocrisie tout ça, c'est une polémique en bois. Je vais regarder les matches qui m'intéressent, l'équipe de France surtout, et les belles affiches. On se réveille maintenant... On savait qu'il y avait des horreurs, on aurait dû le dire dès le début. On entend tout et n'importe quoi, tout le monde fait sa chochotte. Mais pourquoi on encense les Qataris du PSG et on critique ceux-là ? C'est tout pareil."



La France ne figure pour l'instant pas parmi les pays les plus virulents concernant les aberrations et les scandales liées à ce Mondial. La FFF et le président de la République considèrent qu'il ne faut pas politiser le sport.