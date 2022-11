Mercato : Le Fée sur les tablettes de l'OM

L'OM penserait à Enzo Le Fée dans l'optique du mercato hivernal. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2024 avec Lorient et serait notamment pisté par le LOSC et Nice.





D'après les renseignements publiés par MediaFoot, Enzo Le Fée figure sur la short-list de Pablo Longoria, David Friio et Javier Ribalta, en vue du mois de janvier. Le milieu offensif évolue pour l'instant à Lorient, où il a inscrit 2 buts et donné 3 passes décisives en 15 matchs, cette saison. Son contrat court jusqu'en 2024 et Nice serait aussi à l'affût. But! Football Club croit quant à lui savoir que le LOSC est également sur le coup pour le recruter.



L'OM cherche un ou plusieurs joueurs offensifs pour compenser la blessure d'Amine Harit et les départs de plusieurs éléments, dont Gerson.