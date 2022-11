Riolo en remet une couche sur Longoria

Daniel Riolo a désormais une dent contre Pablo Longoria. Le journaliste a des doutes sur les méthodes du président de l'OM.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué le travail réalisé par Pablo Longoria, à l'OM. Le journaliste n'a pas apprécié sa façon de gérer le dossier de Cédric Bakambu : "Ca explique les moeurs du foot : souvent on pointe du doigt ces joueurs qui n'honorent pas le maillot...etc. Mais là on a la version du joueur. Bakambu n'en veut pas à Longoria, c'est le business, sauf que cette fois c'est un business raté. Ce qui va commencer à poser problème pour Longoria c'est de ne pas faire rentrer l'argent dans le club et c'est d'en dépenser. Bakambu aurait dû rapporter de l'argent et il n'a rien rapporté", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio (propos relayés par CoeurMarseillais).





"Ses méthodes peuvent être préjudiciables pour le club"

Le polémiste n'a pas apprécié l'attitude de l'homme fort olympien sur plusieurs autres dossiers : "Qu'il y ait eu dans le passé des mecs peut-être pire, d'accord très bien, mais de là à trouver normal quand tu es président de l'OM, que tu as été placé là par une agence de joueurs, Soccer Base et que tu fasses pression sur les joueurs au moment de leur prolongation ou que tu fasses en sorte qu'ils changent d'agent pour aller quelque part ou sinon tu les vires ? Moi ça ne me plait pas. Que tu dises que ce sont des méthodes que tu retrouves partout c'est vrai, malheureusement on peut voir ça ailleurs, mais ce ne sont pas de bonnes méthodes dans le football actuel." Et de conclure : "Ses méthodes peuvent être préjudiciables pour le club."



Pablo Longoria s'est fait un détracteur influent. Daniel Riolo n'est pas connu pour changer d'avis facilement...