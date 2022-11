Mercato : Karsdorp dans les petits papiers de Longoria

L'OM s'intéresserait à Rick Karsdorp, sur qui Jose Mourinho ne mise pas à l'AS Rome. Lyon penserait aussi au latéral droit.





Selon les éléments obtenus par le Corriere dello Sport et Il Tempo, Rick Karsdorp est poussé vers la sortie par Jose Mourinho et par ses dirigeants. Le défenseur droit pourrait être prêté ou transféré, cet hiver. Le technicien l'avait accusé (sans le nommer publiquement) d'avoir trahi son équipe lors d'un match disputé contre Naples, en octobre. Le joueur serait déjà retourné aux Pays-Bas et plusieurs clubs auraient pris des renseignements : La Juventus, le Milan AC, Bologne, Lyon et donc l'OM seraient sur le coup.



Rick Karsdorp a joué 11 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. La Roma avait déboursé 16 millions d'euros pour le recruter en 2017. Le natif de Schoonhoven compte 3 sélections avec les Pays-Bas. Une information à prendre avec des pincettes étant donné que l'OM compte déjà deux latéraux sur le côté droit, Jonathan Clauss et Issa Kaboré.