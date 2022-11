L'OM annonce un nouveau partenariat

L'OM a conclu un partenariat avec Fan4all. Il s'agit d'une plateforme sociale dédiée aux fans de foot.





Sur son site officiel, l'OM a officialisé un accord avec Fan4all. "Fan4all est une plateforme sociale spécialement conçue pour tous les fans de football à travers le monde. Cette plateforme digitale permet à tous les supporters de suivre l'actualité de leur club de football favori en bénéficiant de contenu exclusif et de la possibilité de vivre des expériences uniques. Fan4all souhaite moderniser l'expérience des fans et leur offrir des accès privilégiés pour vivre des moments inoubliables au contact de leurs joueurs et clubs préférés", explique notamment le message publié par le club phocéen.



Fan4All est une start-up fondée en 2021. L'OM compte neuf partenaires officiels, cinq partenaires premium et deux partenaires majeurs.