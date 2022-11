Harit : "Je pense déjà à revenir plus fort encore"

Sur les réseaux sociaux, Amine Harit a donné de ses nouvelles. Le milieu offensif de l'OM est évidemment déçu de manquer le Mondial.





Sur Twitter, Amine Harit s'est exprimé pour la première fois depuis la grave blessure contractée contre Monaco. Le joueur est évidemment déçu : "J'ai attendu un peu avant de prendre la parole, car j'avais besoin de temps pour moi, avec mes proches. Comme vous pouvez l'imaginer, au-delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d'une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre", a-t-il déclaré. L'international marocain compte tout faire pour revenir à son plus haut niveau : "C'est la plus grosse blessure que je n'ai jamais eu, le parcours sera sûrement long et pénible, mais vous me connaissez bien: je ne lâche jamais rien et je pense déjà à revenir plus fort encore."



Le joueur phocéen a également publié quelques mots sur Axel Disasi, contre qui il n'est pas remonté, et pour remercier le staff marseillais.