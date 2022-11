Longoria très contrarié par le centre de formation de l'OM

Après sa grande conférence de mercredi, Pablo Longoria a accordé un entretien à La Provence.





Dans cette interview, le président espagnol de l'OM apparaît très agacé par la situation du centre de formation du club : "Notre centre n'a jamais été performant ces dernières années. C'est pourtant fondamental dans l'économie du football français, et aussi pour notre projet, au niveau de l'identification auprès des supporters. C'est le rêve de tous les supporters de voir évoluer des joueurs qui sortent du centre de formation. Pour moi, c'est totalement inacceptable de ne compter aucun joueur issu du centre dans l'équipe première. Ca ne me satisfait pas. C'est vraiment inadmissible. Cette situation ne peut plus durer. C'est un échec pour tout le monde et j'en fais partie parce que je suis arrivé en 2020. C'est pour cela qu'on a fait beaucoup de changements. On a fait un travail analytique, une approche plus collective. On doit recruter des jeunes au niveau local, beaucoup plus que ce que l'on fait aujourd'hui."



Pablo Longoria veut s'inspirer d'écuries étrangères qui forment beaucoup de joueurs localement : "Les joueurs issus de la région doivent se développer au club. On ne doit pas seulement faire des acquisitions de joueurs en post-formation. (...) Je ne comprends pas pourquoi on est incapable de faire émerger des joueurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. Quand je vois la Real Sociedad avec 14 joueurs nés dans la région qui jouent en équipe première, je ne comprends pas. (...) Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de travail, de mentalité et surtout d'exigence."



Un grand chantier pour Pablo Longoria pour les années à venir.