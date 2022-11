Bakambu a eu des coups de pression pour quitter l'OM

L'ancien attaquant de l'OM Cédric Bakambu, aujourd'hui à l'Olympiakos Le Pirée avec Konrad De la Fuente, a accordé un entretien au streamer Zack Nani.





Le Congolais de 31 ans a passé une courte période à l'OM, entre janvier et septembre 2022. Cédric Bakambu est revenu sur un départ qui ne s'est pas fait dans la facilité : "Ils (l'OM) voulaient de l'argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n'est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : 'non, je n'ai pas trop envie de partir, je reste'. En plus, il y a le projet Ligue des Champions. J'ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi, c'était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité. J'ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi."



Mais l'OM, qui désirait absolument vendre Cédric Bakambu, n'a rien voulu savoir : "Sauf qu'il ne l'entendait pas de la sorte. Et comme les offres sont tombées... Ça parlait de 6-7M d'euros. Lui, il s'est dit : 'il ne veut pas partir, on va lui mettre la pression'. Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l'entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit, alors que je suis attaquant."



Même s'il y a eu des offres, le Congolais a finalement quitté Marseille libre, pour signer à l'Olympiakos. Malgré tout, Cédric Bakambu a affirmé sur son compte Instagram avoir une bonne relation avec le président de l'OM : "En froid avec Pablo Longoria ? Jamais. C'est comme ça le football, c'est malheureux mais c'est le jeu. Rien de personnel. Ça n'enlève rien au respect pour Pablo et son parcours."