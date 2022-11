Le Mondial 2022, la "plus grande fierté" de Guendouzi

Mattéo Guendouzi, comme Jordan Veretout côté OM, va disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'Équipe de France.





Avant de décoller pour le pays organisateur avec la délégation française, le milieu de 23 ans s'est exprimé pour le site officiel de la FFF : "C'était un rêve, et il est devenu réalité. C'est une immense fierté. À l'annonce de la liste, il y a eu beaucoup d'émotion, tu repenses à toutes ces années de travail, à tout ce que tu as bien fait. Il y a eu des moments difficiles, et c'est l'une des plus grandes fiertés de toute ma jeune carrière. C'est même ma plus grande fierté et j'ai hâte d'y être. J'espère qu'on va faire quelque chose d'exceptionnel là-bas."



Jouant plus milieu offensif que milieu central avec l'OM cette saison, Mattéo Guendouzi sera en concurrence au milieu du terrain chez les Bleus avec Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus) et Jordan Veretout (OM). Le premier match de l'Équipe de France sera mardi prochain, contre l'Australie, à 20h.