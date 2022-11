Mercato : ce qui sépare l'OM et Flamengo pour Gerson

Les deux clubs négocient toujours le transfert du Brésilien Gerson, sans avoir trouvé d'entente pour le moment.





D'après les informations du journaliste brésilien Venê Casagrande, ce qui sépare l'OM de Flamengo dans cette négociation est simplement une affaire de pourcentage. Le club auriverde espère acheter pour 10 millions d'euros 50 % des 80 % que l'OM, qui n'a pas complètement payé l'entièreté du transfert de Gerson à Flamengo, détient du joueur brésilien. Marseille, qui espère se séparer totalement du milieu de 25 ans, n'envisage pas une telle option et veut que Flamengo achète, pour une somme de 20 millions d'euros en tout, la totalité des droits du joueur.



En somme, l'OM compte ne pas payer sa dernière échéance à Flamengo (environ 6 millions d'euros) et attend 13M du club brésilien pour Gerson. Flamengo en offre 10. Encore 4M d'euros de plus, et Gerson retournera définitivement dans son ancien club (2019-2021).