Guendouzi lâche une punchline sur les sifflets en L1

Le Marseillais Mattéo Guendouzi, sélectionné avec les Bleus pour la Coupe du monde au Qatar, a été interviewé par le magazine GQ.





Le milieu de terrain, hué sur tous les terrains de Ligue 1, a été interrogé sur le sujet. Pour lui, c'est la grandeur de l'OM qui force ce sentiment chez les fans adverses : "Avec Dimitri Payet, on doit être les deux joueurs qui se font le plus siffler en Ligue 1 et c'est sans doute parce que Marseille est le plus grand club de France."



Contrairement à Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet a lui payé cette haine des supporters envers les deux joueurs et l'OM avec deux jets de bouteille, la saison passée, à Nice puis à Lyon. Une attitude plus que déplorable, qui heureusement ne s'est pas reproduite cette saison.