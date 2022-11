Mercato : un attaquant des Bleus visé par Longoria

Pablo Longoria souhaite recruter un joueur offensif cet hiver, pour renforcer l'effectif.





Selon les révélations du média italien Tuttosport, Marcus Thuram serait dans le viseur du président espagnol. Le buteur de 25 ans, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, était dans le viseur de l'OM en 2019, quand le fils de Lilian Thuram, quittant l'En Avant Guingamp, avait dû choisir entre Marseille et le club allemand, entre autres.



Sélectionné par Didier Deschamps en tant que 26e homme pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Marcus Thuram réalise une bonne saison avec son club (17 rencontres, 13 buts, 4 passes décisives). Sa situation contractuelle (le joueur est en fin de contrat en 2023) attire de nombreuses convoitises, dont celles de clubs plus huppés que l'OM, comme la Juventus Turin et l'Inter. Le Bayern Munich est aussi cité et le clan du joueur serait intéressé par cette piste.



L'OM peut avoir une carte à jouer, mais la bataille s'annonce particulièrement rude tant les formations citées ont une puissance financière supérieure.