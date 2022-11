Milik, De la Fuente... Longoria fait le point sur les prêts

Dans sa conférence de presse de ce mardi, l'Espagnol Pablo Longoria a évoqué les joueurs prêtés par l'OM à d'autres clubs.





Pour Pablo Longoria, les joueurs cédés temporairement à d'autres formations sont toujours importants pour l'OM, en tant que valeurs marchandes : "Ce sont des actifs du club. On peut rentrer au cas par cas. Il y a des joueurs qui ont des performances satisfaisantes comme (Arkadiusz) Milik. Il y a d'autres joueurs avec moins de temps de jeu. Le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois, mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois. Pour Konrad (De la Fuente), il y a une situation particulière à l'Olympiakos avec tous les changements de coachs. Notre objectif comme club est de protéger les valeurs de tous ces joueurs, car ce sont des actifs."



Le président du 4e de Ligue 1 a notamment longuement évoqué le cas d'Arkadiusz Milik : "Tu préfères avoir des joueurs de niveau ou des joueurs adaptables à ton équipe ? Si tu as les deux, c'est magique. On considérait que (Arkadiusz) Milik est un joueur de très haut niveau mais qui n'est pas adapté à notre style de jeu. Peut-être qu'on se trompe. Mais on doit faire des choix. Les joueurs avec les plus gros salaires doivent être les joueurs les plus importants. On a trouvé un bon prêt à la Juventus. On maintient la valeur du joueur car il est performant. Peut-être que, dans le futur, il pourra revenir, même si la Juve a une option pour l'acheter."



Cette option, de moins de 10 millions d'euros, pourrait être levé l'été prochain, alors que le Polonais, sélectionné pour le Mondial, a inscrit 6 buts en 19 rencontres (11 titularisations) pour le club italien.