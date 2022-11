Deschamps pense à Harit mais n'enfonce pas Disasi

Le sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps, a évoqué le cas Amine Harit, blessé par Axel Disasi, dimanche soir, lors de Monaco 2-3 OM.





Si l'ancien coach de l'OM souhaite le meilleur pour la suite au Marocain, qui va rater la Coupe du monde au Qatar avec son pays, le sélectionneur ne critique pas le Monégasque Axel Disasi, récompensé par une sélection pour le Mondial ce lundi, après le forfait du Parisien Presnel Kimpembe : "Je lui souhaite le plus prompt des rétablissements, mais ce sont des actions de jeu, de contact, je ne vais pas... Dans le sport, il y a des blessés à l'entraînement, parfois seul. Le football est un sport de contact. Ça peut arriver" a rappelé Didier Deschamps, dans des propos relayés par RMC. "Et quand vous êtes défenseur, il y a plus de probabilités que vous blessiez plutôt que vous vous fassiez blesser. Je sais qu'Axel (Disasi) est désolé, mais il ne va pas culpabiliser."



Le défenseur central de l'AS Monaco a tenté de récupérer un ballon aussi convoité par Amine Harit. Le choc entre les deux joueurs, amenant la blessure, n'est donc pas dû à proprement parlé à un tacle d'Axel Disasi sur le milieu offensif de l'OM, qui devrait rater plusieurs mois de compétition.