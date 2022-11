Riolo évoque à son tour la vente de l'OM

Le journaliste de RMC Daniel Riolo vient de parler pour la première fois de la vente de l'OM, via le nouveau sponsor majeur du club phocéen, CMA CGM.





Ce mardi, sur RMC, le journaliste a confirmé qu'il pouvait y avoir quelque chose derrière ce partenariat entre les deux entités marseillaises : "J'ai parlé (sur Instagram) de l'engagement sponsor maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit parce que quand on parle d'une éventuelle vente de l'OM, qui n'a rien à voir pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. Ce sont des dossiers où tout peut se passer, où ça discute. Et je maintiens que c'est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas interpelle. L'avantage d'être uniquement sponsor maillot, d'entrer (à l'OM), là, maintenant comme ça, je me pose la question."





"Mais je répète, tout le monde nie"



Daniel Riolo a ensuite évoqué Rodolphe Saadé, qui a démenti ces jours-ci à la radio vouloir racheter le club : "C'est un milliardaire dont on parlait très peu, alors qu'on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement, de sortir du bois, ça fait quelques mois qu'on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement, du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l'OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc, je m'en tiendrai à ça pour l'instant, parce qu'évidemment, si je le dis, ce n'est pas parce que je l'ai entendu... C'est parce qu'on m'a dit. Donc, on va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j'aurai des nouvelles billes, je les proposerai."



À suivre, même si la rumeur d'une vente de l'OM n'est pas née avec Daniel Riolo cette semaine, mais est bien plus antérieure, et est à traiter désormais avec beaucoup de précaution.