Longoria loue le travail de Payet et Dieng

En conférence de presse, ce mardi, Pablo Longoria s'est penché sur la situation de Dimitri Payet et sur celle de Bamba Dieng.





Le numéro 10 de l'OM joue moins cette saison, mais est très sérieux dans son travail et son état d'esprit, affirme Pablo Longoria : "Je tiens à mettre en valeur ce que (Dimitri) Payet et (Bamba) Dieng ont fait. Ce n'est pas facile pour un joueur comme Payet de vivre un début de saison avec un nouveau coach et de rentrer dans le football qu'on veut mettre en place. Je suis très content de voir que des joueurs travaillent pour récupérer leur place. On doit les remercier pour leur travail quotidien. Le travail paye. Mais trouver une place dans cette équipe n'est pas facile. En tant que dirigeant, on doit respecter les choix du coach. Le talent de Payet est une évidence. Mais c'est le coach qui prend les décisions, le collectif est plus important que tous les cas individuels. C'est la décision du coach et on la soutient."



Pour Bamba Dieng, le cas est plus particulier. Proche d'un départ cet été, le Sénégalais a mis du temps à revenir dans le groupe. Désormais bien intégré, Bamba Dieng a grillé Luis Suarez dans la hiérarchie des attaquants axiaux. Et l'attaquant de 22 ans pourrait prendre de la valeur, alors qu'il va disputer la Coupe du monde au Qatar avec son pays.