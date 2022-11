Rothen critique Tudor et la saison de l'OM

Comme souvent, l'ancien Parisien a eu des mots durs envers l'Olympique de Marseille et Igor Tudor, le coach du 4e de L1.





Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen, qui recevait en grande pompe dans son émission l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ce mardi, ne pense pas que la saison de l'OM soit, pour l'instant, satisfaisante : "La première partie de saison de l'OM n'est pas une réussite. On est à 15 journées et l'OM n'est pas dans les clous. Ils sont quatrièmes. OK, c'est serré par rapport aux équipes du haut, mais bon Paris et Lens font un parcours parfait et l'écart commence à se creuser. C'est serré avec les équipes en dessous et cela s'est vu contre Monaco."



Le bref international français (13 sélections) affirme que les regrets sont de mises en Europe : "Pour moi, heureusement que le parcours de l'OM n'est pas parfait. Ils sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Quand on voit le scénario des matchs, il peut y avoir des regrets. Sur 15 journées de championnat, ils ont 4 points de plus que la saison passée, mais on ne va pas regarder que l'émotion."



Selon Jérôme Rothen, le problème vient principalement du coach : "Ce que demande (Igor) Tudor à ses joueurs, je trouve qu'ils sont parfois dépassés. Ils ne peuvent pas continuer à jouer seulement une mi-temps. Je suis perplexe sur ce que propose Igor Tudor."