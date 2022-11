Mercato : Longoria fait le point sur Gerson

Présent en conférence de presse, hier, Pablo Longoria a donné des nouvelles du transfert de Gerson.





Selon le président espagnol de l'OM, le club phocéen et Flamengo parlent toujours d'un transfert du milieu brésilien : "On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n'y a pas d'accord. Le joueur est au Brésil, avec l'accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la PlayStation. Les joueurs ont un entourage, une vie... Et parfois, tout n'est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs. On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l'OM. C'est compliqué, pas tout le monde ne s'adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S'il n'y a pas d'accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe."



La tendance pour Gerson semble clairement à un départ, alors que le milieu a perdu sa place de titulaire cette saison sous les ordres d'Igor Tudor.