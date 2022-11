Ménès salue Payet et a une pensée pour Harit

Pierre Ménès a donné son analyse de la rencontre entre Monaco et Marseille (2-3) sur son blog.





L'ancien consultant de la chaîne Canal+ s'est dit attristé par la grave blessure d'Amine Harit, "un vrai bon copain" : "J'aime beaucoup Amine (Harit), c'est un vrai bon copain, ça m'a plombé mon match mais pas celui de Marseille. J'ai une très grande pensée pour lui, d'abord pour la gravité de sa blessure mais aussi parce qu'elle va le priver d'une magnifique Coupe du monde."Le milieu offensif pourrait manquer plusieurs mois de compétitions, voire le reste de la saison.



Pierre Ménès a également tenu à mettre en avant l'entrée en jeu de Dimitri Payet, ultra-décisive : "Après cet accident terrible, qui a mis un coup à tous les Marseillais et quelques Monégasques, les changements de (Igor) Tudor ont enfin apporté quelque chose. (Dimitri) Payet, tout le monde a vu ce qu'il pouvait encore apporter au niveau du jeu et des coups de pied arrêtés. Il est sur l'égalisation de (Jordan) Veretout avec une conservation de balle dans la surface monégasque et c'est lui qui dépose le dernier coup-franc sur la tête de (Sead) Kolasinac. C'est donc une belle victoire mais j'ai énormément de peine pour Amine (Harit)."



Dimitri Payet a, sur la rencontre, donné ses 2e et 3e passes décisives de la saison.