Mercato : une recrue de l'été déjà sur le départ ?

Recruté pour 10 millions d'euros à Grenade, Luis Suarez n'a pas vraiment donné satisfaction en cette première partie de saison.





Selon les informations du journaliste Florent Germain, délivrées sur BFM TV, il n'est pas exclu que l'OM décide de se séparer du Colombien de 24 ans cet hiver. Sous forme de prêt ou via un transfert, Luis Suarez pourra quitter l'OM, alors que dans la hiérarchie des attaquants axiaux, le Sénégalais Bamba Dieng lui est passé devant, après le début de saison où le jeune joueur de l'OM était hors du groupe.



Selon Florent Germain, les "lacunes techniques" de Luis Suarez auront eu raison de sa crédibilité au sein du groupe. S'il a disputé 11 matchs cette saison, soit plus que Bamba Dieng (6 rencontres), Luis Suarez n'a participé qu'à 3 matchs en octobre et en novembre, et n'est pas entré en jeu en L1 sur les 5 dernières rencontres. Délaissé par Igor Tudor, le Colombien, qui ne jouera pas la Coupe du monde avec son pays, pourrait aller voir ailleurs en janvier 2023.