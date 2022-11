Longoria a officialisé le retour de Papin

Pablo Longoria a confirmé le retour de Jean-Pierre Papin, en conférence de presse. L'ancien attaquant tiendra un rôle de conseiller du président.





Face à la presse, Pablo Longoria a officialisé le retour de JPP. Le Ballon d'Or 1991 le conseillera désormais : "Je peux vous l'officialiser, Jean-Pierre Papin va venir à l'OM. Il va pouvoir s'incorporer dans nos activités avant le départ pour le stage en Espagne. Jean-Pierre est un homme très sensible, très intelligent, qui peut identifier tous les détails qu'il y a autour d'un club. Il va être quotidiennement en contact avec nous, présent à tous les matches, à domicile comme à l'extérieur. Il va pouvoir nous donner des bons conseils avec sa vision du football."





"Son rôle sera celui d'un conseiller, pour nous tous"

Le président pense que sa venue est essentielle pour transmettre l'histoire du club : "Pour construire un club, tu dois avoir des personnes qui appartiennent à l'histoire du club. Il connaît mieux les petits détails que nous. Dans 5, 10, 15 ans, je partirai du club et tout le monde m'oubliera, alors que lui, tout le monde s'en rappelle. Jean-Pierre va aussi être au contact des joueurs. On veut créer une bulle dans laquelle un projet de football est clairement identifié. Il va aussi s'investir dans des programmes éducatifs, pour permettre à des jeunes de la région d'apprendre les métiers d'analyste, de recruteur, de directeur sportif, et d'exercer ensuite ces métiers à l'OM. Son rôle sera celui d'un conseiller, pour nous tous."



Jean-Pierre Papin a inscrit 182 buts en 275 apparitions, sous la tunique de l'OM.