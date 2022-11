Longoria veut prolonger un ex-indésirable

Pablo Longoria s'est dit favorable à l'idée d'une prolongation de Bamba Dieng. Le président de l'OM a changé d'avis sur l'international sénégalais.





Face aux médias, Pablo Longoria a évoqué la situation de Bamba Dieng, dont il avait voulu se séparer lors du mercato estival. Le président de l'OM se réjouit du changement d'attitude du joueur : “On est très contents de Bamba Dieng. Il s'entraîne de façon impressionnante. Il mérite ce qui lui arrive. Il s'est mis à l'écoute, avec beaucoup d'humilité. On veut discuter d'une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l'avenir de l'OM”, a-t-il lancé aux journalistes.



Cette saison, l'attaquant de 22 ans a marqué 1 but en 6 apparitions sous le maillot phocéen. Son contrat porte jusqu'en juin 2024.